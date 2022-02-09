Пресс-службы датского и испанского королевских дворов сообщили, что их монархи параллельно заболели коронавирусом, пандемия которого с новой силой накрывает Европу. У Маргрете II COVID-19 подтвердился во вторник вечером, 8 февраля, Филипп VI тоже заразился на днях.

Читайте также Наталья Денисенко подозревает, что заразилась коронавирусом

Как чувствует себя 81-летняя королева Дании

ВУ Маргрете II якобы легкие симптомы коронавируса, ведь она вакцинировалась год назад – в начале января 2021-го. Из-за болезни ей пришлось отменить запланированный отпуск в Норвегии, который должен был начаться в среду, 9 февраля. Сейчас королева Дании изолирована в своей резиденции – Копенгагенском дворце.

Интересно, что, несмотря на новую вспышку коронавируса, Маргрете II активно исполняла свои королевские обязанности на протяжении 2022 года – отмечала 50-летие на троне, возлагала цветы на могилу своих родителей, посещала парламент.

Как чувствует себя 54-летний король Испании

Филипп VI тоже был вакцинирован от COVID-19, но сделал ПЦР-тест после того, как почувствовал легкое недомогание. Он оказался положительным, но в целом король Испании чувствует себя хорошо. На самоизоляции он проведет еще семь дней.

Важно, что у королевы Летиции, которая 8 февраля была в Музее естествознания в твидовом жакете и кожаных брюках , нет никаких симптомов COVID-19.