Отметим, что Камилла уже не в первый раз перерабатывает свои образы. Кроме того, королева имеет любимый цвет – синий. В платье такого оттенка она 2 недели назад провела торжественный прием в Кларенс-Гаусе.

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Королевские супруги проехались в карете в Роял-Аскоти. Для такого мероприятия Камилла выбрала бледно-розовое платье-пальто от Anna Valentine.



Королева Камилла надела розовое платье / Фото из соцсетей

Почитатели королевы узнали этот наряд. Раньше в таком ансамбле Камилла была на королевской свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в мае 2018 года.

Повторила Камилла не только одежду. Оказалось, что Камилла надела тот же жемчуг с розовым центральным камнем для Royal Ascot, в котором была на свадьбе.

Однако она сменила головной убор. На свадьбу Гарри и Меган Камилла надела розовую шляпу с перьями, а для Роял-Аскоти выбрала бежевую от Филиппа Трейси.



Королева Камилла повторила свой образ / Фото из соцсетей

Добавим, что гонку также посетили герцог и герцогиня Эдинбургская, принцесса Анна, Зара и Майк Тиндолла, а также принц и принцесса Кентские.

Королева Камилла часто перерабатывает свои любимые предметы одежды, и она не единственное королевское лицо, которое это делает. Мы уже замечали, как свои образы повторяла и Кейт Миддлтон.

Интересно, что и покойная королева Елизавета II могла воодушевиться образами Камиллы. Она в своем гардеробе имела наряды, очень похоже на свадебное платье невестки. Совпадение это или так задумывалось – неизвестно.

В то же время Камилла часто одевает украшения Елизаветы II на официальные мероприятия. Впервые она одела сапфировую тиару покойной королевы на первый государственный прием во время правления Чарльза III в ноябре 2022 года.

А недавно король Чарльз и королева Камилла были коронованы на службе в Вестминстерском аббатстве. Для этого события Камилла имела две мантии – одну надела по прибытии, а другую – уже во время выхода. Интересно, что первую мантию сшили для Елизаветы II на ее коронацию, состоявшуюся 70 лет назад.