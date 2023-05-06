После коронации Чарльза III архиепископ Кентерберийский смазал голову Камиллы святым маслом и положил корону, передает 24 Канал.

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Еще в 12:20 Камилла и Чарльз на карете отправились из Букингемского дворца в Вестминстерский аббатство. Примечательно, что одеты они были в белоснежный наряд.

Церемония уже закончилась, и Чарльз официально стал королем. Теперь коронуют Камиллу.

Образ Камиллы на коронации

Королева Камилла прибыла на коронацию, надев особую одежду в честь королевы Елизаветы II.

Согласно традиции, королева-консорт имела в две мантии во время коронации – одну одела по прибытии в Вестминстерское аббатство, а другую – во время выхода.

Интересно, что первую мантию сшили для Елизаветы II во время церемонии ее коронации 70 лет назад.



Камилла на коронации / Скриншот с видео

На Камилле также было королевское белое платье с вышитой нижней юбкой, разработанное Брюсом Одфилдом. Платье с длинными рукавами изготовлено из шелковой ткани с тусклым блеском и дополнительно включает в себя изящную золотую и серебряную вышивку цветов, в частности ромашки, незабывки, чистотел и красный пурпур, символизирующие короля.

На подоле нижней юбки и манжетах изображены цветочные эмблемы четырех наций Соединенного Королевства, включая розу, чертополох, нарцисс и трилистник. Камилла дополнила образ туфлями от Elliot Zed.

Во время коронации на Камиллу одели историческую корону королевы Марии, к которой добавили бриллианты, принадлежавшие покойной королеве Елизавете II.

Отметим, что жена короля Великобритании Чарльза III после коронации официально станет королевой. Отметим, что Камилла была королевой консортом, но эту приставку убрали.

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