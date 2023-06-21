На торжественную церемонию высшей рыцарской награды Великобритании, которая состоялась 19 июня в часовне Святого Георгия в Виндзоре, Кейт Миддлтон прибыла вместе с принцем Уильямом.

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Образ принцессы Уэльской

Кейт Миддлтон надела белое платье длины меди на длинный рукав в гороховый принт от английского бренда Alessandra Rich, который она часто выбирает для торжественных выходов. Дополнительной деталью на наряде был пояс со складками. Также свой аутфит принцесса Уэльская дополнила изысканной черной шляпой с акцентным пером, покрытым крошечными горошинами, такими же, как на платье. Это сочетание завершили черно-белые туфли-лодочки, клатч от Strathberry и серьги с жемчугом, ранее принадлежавшие принцессе Диане. Из аксессуаров Кейт Миддлтон также добавила браслет с жемчугом и кольцом.

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Отметим, в 1988-м году на гонке Royal Ascot принцесса Диана надела похожий look. Принцесса была одета в платье в горох от дизайнера Виктора Эдельштейна. Также на ней были белые туфли с черным носом и похожие аксессуары на те, которые выбрала Кейт Миддлтон.

Что Кейт Миддлтон одевала раньше

Принцесса Уэльская на открытии Национальной портретной галереи после реконструкции в Лондоне появилась в белом пиджаке и юбке с шифоном.

На парад по случаю дня рождения короля Чарльза III Кейт Миддлтон вибрала яркое зеленое платье и серьги принцессы Дианы.

и серьги принцессы Дианы. В общественный центр в Виндзоре, где Кейт Миддлтон пообщалась с родителями, малышами и персоналом, она одела ситцевый двухбортный жакет от Zara с голубым принтом "гусиные кавычки" и темно-синие креповые брюки с высокой талией.

с голубым принтом "гусиные кавычки" и темно-синие креповые брюки с высокой талией. Цветочную выставку в Великобритании принцесса Уэльская посетила в нежно-розовом платье.

Авто София Хомышин