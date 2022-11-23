Это впервые королева-консорт Камилла надела тиару после того, как король Чарльз III сошел на престол. Она объединила ее с синим кружевным платьем от британского модельера Брюса Олдфилда и королевскими регалиями.

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Королева-консорт Камилла надела тиару Елизаветы II

На банкете в Букингемском дворце 75-летняя супруга Чарльза ІІІ сверкала в тиаре с бельгийскими сапфирами. Раньше она принадлежала королеве Елизавете II.

Это реликвия британской монаршей семьи, которую Ее Величество приобрело в 1963 году как ожерелье принцессы Луизы Бельгийской и превратило в тиару. Она носила диадему в комплекте с сапфировым парюром Георга VI. Елизавета II часто надевала ансамбль на государственные приемы, банкеты и в королевские туры. Она также фотографировалась в нем для официального портрета в марте 2019 года.

К слову, Камилла не единственная, кто чтит Елизавету II, одевая ее аксессуары. На фестивале памяти в королевском в Альберт-холле Кейт Миддлтон появилась в колье-чокере Ее Величества с жемчугом и бриллиантами. В нем она была и на государственных похоронах 19 сентября 2022 года.