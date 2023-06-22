Зазначимо, що Камілла вже не вперше переробляє свої образи. Крім того, королева має улюблений колір – синій. У сукні такого відтінку вона 2 тижні тому провела урочистий прийом у Кларенс-гаусі.

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Королівське подружжя проїхалося у кареті до Роял-Аскоті. Для такого заходу Камілла обрала блідо-рожеву сукню-пальто від Anna Valentine.



Королева Камілла одягла рожеву сукню / Фото з соцмереж

Шанувальники королеви впізнали це вбрання. Раніше у такому ансамблі Камілла була на королівському весіллі принца Гаррі і Меган Маркл у травні 2018 року.

Повторила Камілла не лише одяг. Виявилося, що Камілла надягнула ті саме перли з рожевим центральним каменем для Royal Ascot, в якому була на весіллі.

Проте вона змінила головний убір. На весілля Гаррі та Меган Камілла одягла рожевий капелюх з пір'ям, а для Роял-Аскоті обрала бежевий від Філіпа Трейсі.



Королева Камілла повторила свій образ / Фото з соцмереж

Додамо, що перегони також відвідали герцог і герцогиня Единбурзькі, принцеса Анна, Зара і Майк Тіндолли, а також принц і принцеса Кентські.

Королева Камілла часто переробляє свої улюблені предмети одягу, і вона не єдина королівська особа, яка це робить. Ми вже помічали, як свої образи повторювала і Кейт Міддлтон.

Цікаво, що і покійна королева Єлизавета ІІ могла надихнутися образами Камілли. Вона у своєму гардеробі мала вбрання, дуже схоже на весільну сукню невістки. Збіг це чи так задумувалося – невідомо.

Водночас Камілла часто одягає прикраси Єлизавети ІІ на офіційні заходи. Вперше вона одяла сапфірову тіару покійної королеви на перший державний прийом за правління Чарльза ІІІ у листопаді 2022 року.

А нещодавно король Чарльз та королева Камілла були короновані на службі у Вестмінстерському абатстві. Для цієї події Камілла мала дві мантії – одну вдягла після прибуття, а іншу – вже під час виходу. Цікаво, що першу мантію пошили для Єлизавети II на її коронацію, яка відбулася 70 років тому.