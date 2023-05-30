В изумрудном платье с золотым поясом: королева Рания покорила изысканным образом

Королева Рания появилась на торжественном мероприятии к 77-й годовщине независимости Иордании. Она предстала перед публикой в роскошном изумрудном наряде.

Королева Рания, король Абдалла II и принц Хусейн вместе прибыли в Королевский дворец в Аммане. Там прошли мероприятия по случаю 77-й годовщины независимости Иордании.

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Образ королевы Рании

На официальное событие Ее Величество предстала перед публикой в изысканном образе. Она надела изумрудное платье-каптан от Taller Marmo с объемными рукавами и небольшим разрезом на груди. Чтобы подчеркнуть фигуру, Рания дополнила наряд массивным золотистым поясом с пряжкой.



Королева Рания / Фото из инстаграма королевы Рании

Среди аксессуаров королева сделала выбор в пользу светлого клатча вроде бы в форме алмаза, часов и длинных сережек. Рания тоже выбрала золотистые туфли. Она уложила волосы пышными локонами и сделала макияж в шоколадных цветах.



Королева Рания / Фото из инстаграма королевы Рании

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