На церемонию коронации Чарльза ІІІ и Камиллы в Великобритании пригласили высокопоставленных гостей со всего мира. Среди них и члены королевских семей Европы, которые представали на западе в роскошных образах, передает 24 Канал.
Смотрите также Кэти Перри попала в конфуз на коронации Чарльза ІІІ: какие еще звезды посетили церемонию
Король и королева Испании
Королева и король Испании прибыли на церемонию в изысканных нарядах. Филипп VI – в парадной военной форме, а Летиция – в розовом ансамбле от Carolina Herrera. Ее образ состоял из юбки-футляра длины меди, жакета с баской на талии и роскошной шляпы от испанского бренда.
Король и королева Иордании
Король Иордании Абдалла II прибыл в коронацию с супругой Ранией. Королева предстала в элегантном кутюрном платье лимонного цвета, подчеркивающего фигуру и плечи. Белые туфли, клатч и шляпка с вуалью дополняли образ.
Королевские супруги Иордании / Фото из инстаграммы королевской семьи
Король и королева Нидерландов
Король Уильям-Александр и королева Максима тоже были гостями коронации. Ее Величество выбрало белое платье от бренда JANTAMINIAU с кружевным узором на плечах. Наряд дополнил шляпку и аксессуары.
Королевские супруги Нидерландов / Фото из инстаграма королевской семьи
Князь и княгиня Монако
Княгиня Шарлин прибыла под руку с князем Альбером II. Она предстала в кремовой юбке и жакете, к которому был прикреплен шлейф. Образ дополнил мини-шляпку.