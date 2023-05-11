На самой коронации королева предстала в элегантной платья лимонного цвета, что подчеркивало фигуру и плечи. Образ дополняла шляпку, клатч и белые туфли.

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Теперь же королева Иордании дала интервью, чтобы поделиться своими впечатлениями от коронации Чарльза ІІІ.

Для этого выхода она выбрала костюм с градиентным эффектом Ermanno Scervino. К образу она подобрала светлые туфли-лодочки на каблуке.



Королева Рания в летнем костюме / Фото с ее инстаграммы

Волосы Рания заколола шпилькой сзади и несколько прядей красиво уложила волнами спереди.

Что Рания думает о короле Чарльзе

В эксклюзивном интервью журналу People Рания объяснила, что думает о короле Великобритании и какова была коронация Чарльза.

По ее словам, во время каждой их встречи король Чарльз всегда проявлял себя проницательным, искренним и отзывчивым.

"Я очень уважаю его трудовую этику. Например, во время визита в иорданское отделение своего фонда "Бирюзовая гора" он без всяких претензий общался с беженцами и членами общины. Он отличный слушатель, потому что он действительно заботится о людях и их стремлениях", – говорит королева.

Какие впечатления Рании от коронации

Королева Рания рассказала о своих впечатлениях от коронации. По ее словам, церемония была красивой и незабываемым.

Это увлекательный и идеальный баланс торжественности, зрелищности и духовности. Множество различных традиций и ритуалов, которые мы увидели, напоминали об уважении Британии к своей истории и о связи между королем Чарльзом III и правителями прошлых веков,

– заявила королева.

Рания говорит, что коронация была насыщена традициями, но она была поражена тем, как король Чарльз наложил свой отпечаток на события.

"Например, было очень естественно видеть представителей разных религий, играющих определенную роль в службе. Это было беспрецедентным в истории Британии, но оно показало, насколько Его Величество сосредоточено на инклюзивности", – сказала королева.

Она также отметила, что британская монархия развивалась на протяжении многих лет, но оставалась неизменной для страны и народа.

Кто еще из королевских семей был на коронации