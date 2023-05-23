Напомним, что принц Хусейн обручен с уроженкой Саудовской Аравии Раджвой Аль-Саиф, обоим по 28 лет. Свадьба запланирована на 1 июня.

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Хусейн и Раджва поженятся в Иордании во дворце Захран в Аммане. Однако празднование началось уже на этой неделе.

Королева Рания поделилась несколькими фотографиями в Instagram с предсвадебной вечеринки. Это было праздник для невесты. "Ни одно празднование не было бы полным без нашей иорданской семьи. Почитаем нашу прекрасную Раджву!", – написала она.



Королева Рания с будущей невесткой Раджвой / Фото с ее инстаграммы

Королева объяснила, что, как и любая мать, всегда мечтала о свадьбе сына, наследного принца Аль Хусейна.

Для этого торжественного празднования Королева Рания избрала невероятной красоты голубое платье с узорами. Среди украшений были только серьги и кольца. В то же время Раджва была одета в изысканное бело-золотое платье, разработанное саудовским дизайнером Хонайдой Серафи.



Будущая невестка королевы Рании на праздновании / Фото с ее инстаграммы

Рания также тронула эмоциональной речью на предпраздновании его свадьбой. Что именно она сказала – осталось в секрете, однако на фото видно, что невеста от ее слов заплакала.



Королева Рания умилила речью / Фото с ее инстаграммы

Королева назвала свою невестку Раджву "самой милой и красивой будущей невестой", добавив, что она так же дорога для нее, как и ее дочери, принцессы Иман и Сальма.

Приветствуя своих гостей, королева Рания сказала: "Я так счастлива, что вы все можете быть здесь, чтобы отпраздновать с нами". Среди приглашенных было несколько принцесс, в том числе принцесса Иман бинт Абдулла II и принцесса Сальма бинт Абдулла II, а также члены семьи Альсейф и женщины из всего королевства.

Вечеринка включала в себя традиционные иорданские и саудовские песни местных артистов.



Королева Рания на праздновании / Фото с ее инстаграммы

Напомним, что в августе стало известно, что 28-летний Хусейн собирается жениться на Раджве. Церемония помолвки прошла в семейном доме невесты.

К слову, старшая дочь короля Иордании, 26-летняя принцесса Иман в марте в этом году вышла замуж за венесуэльского бизнесмена Джимми Термиотиса. Невеста поразила публику белым платьем от Dior.