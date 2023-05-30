Королева Ранія, король Абдалла II та принц Хусейн разом прибули до Королівського палацу в Аммані. Там відбулися заходи з нагоди 77 річниці незалежності Йорданії.

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Образ королеви Ранії

На офіційну подію Її Величність постала перед публікою у вишуканому образі. Вона одягнула смарагдову сукню-каптан від Taller Marmo з об'ємними рукавами та невеликим розрізом на грудях. Щоб підкреслити фігуру, Ранія доповнила вбрання масивним золотистим поясом з пряжкою.



Королева Ранія / Фото з інстаграму королеви Ранії

Серед аксесуарів королева зробила вибір на користь світлого клатчу начебто у формі алмаза, годинника та довгих сережок. Ранія також обрала золотисті туфлі. Вона вклала волосся пишними локонами та зробила макіяж у шоколадних кольорах.



Королева Ранія / Фото з інстаграму королеви Ранії

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