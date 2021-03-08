8 марта в Великобритании отмечается День Содружества. По этому случаю королева Елизавета II записала видеообращение к подчиненным. Ее Величество продемонстрировала элегантный образ в синем костюме и с драгоценной брошью.

Королева обратилась к британцам из Георгиевского зала, расположенного в Виндзорском замке. Елизавета II очаровала новым изысканным образом.

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Образ Елизаветы II

Ее Величество прошла мимо флагов Содружества в синем костюме, состоящем из пиджака и юбки. Образ королевы дополняли драгоценные украшения: красивая брошь с россыпью бриллиантов, жемчужные серьги, колье, золотые часы и роскошное кольцо.

На руке у Елизаветы II была черная сумочка. Волосы она аккуратно уложила, а на лице сделала макияж с розовой помадой на губах.



Изысканный аутфит Елизаветы II / Фото Getty Images

Обращение Ее Величества

В своей речи королева подчеркнула важность поддержания связи с семьей и друзьями в период испытаний. Отметим, многие поклонники монаршей семьи предполагают, что, помимо пандемии коронавируса Елизавета II говорила о сложных отношениях с принцем Гарри и Меган Маркл, скандальное интервью которых вышло через несколько часов после обращения Ее Величества.

Также королева высоко оценила "безграничную преданность своему долгу", которую наблюдает во всем Содружестве. Отметила врачей, которые борются с коронавирусом на передовой. Елизавета II подчеркнула, что только "дружба, дух единства и совместные достижения" во всем мире помогают успешно бороться с распространением коронавирусной инфекции.