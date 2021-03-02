Королева Елизавета II совершила видеозвонок в Австралию, появившись на публике в изысканном наряде. Она снова выбрала розовое платье и большую бриллиантовую брошь.

Королева Елизавета II продолжает работать после вакцинации от коронавируса. На днях она встретилась по видеосвязи с представителями правительства Австралии. Впервые за долгое время королева совершила международный звонок.

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Также Ее Величество дистанционно открыла свою статую, которую установили на территории Дома правительства. Елизавета II пошутила о ней: "Это наверняка очень тревожно внезапно увидеть ее из окна – можно подумать, что я неожиданно приехала!".

Образ Елизаветы II

Британская королева вышла на связь из Виндзорского замка. Она появилась в лаконичном светло-розовом платье, которое соединила с бриллиантовой брошью, приколотой на груди. Ее Величество дополнила свой аутфит небольшой черной сумочкой.

Королева также украсила шею ожерельем из жемчужин и серьгами такого же стиля. Волосы она аккуратно уложила, а на лице сделала легкий макияж. Елизавета II подчеркнула губы розовой яркой помадой.

Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи

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Напомним, в прошлый раз Елизавета II встречалась с представителями здравоохранения, где рассказала о вакцинации. Тогда королева продемонстрировала похожий образ, представ в розовом платье и аксессуарах из жемчуга.