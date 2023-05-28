В этот раз скромнее: у короля Чарльза и Камиллы будет еще одна коронация

Король Чарльз III и его жена, королева Камилла были коронованы в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Однако теперь их ждет еще одна так называемая коронация, но уже в более скромном формате.

Стало известно, что супруги будут коронованы еще и Шотландии – на специальной церемонии, называемой службой посвящения и благодарности. Также монархы будут награждены шотландскими почестями.

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В начале июля король и королева посетят Холирудскую неделю. В это время Чарльз III устроит вечеринку в саду в Эдинбурге и проведет церемонию вступления в должность.

Вечеринка в саду состоится 4 июля и станет первой шотландской вечеринкой в саду монарха за все время его правления. А вот служба посвящения и благодарности предположительно состоится 5 июля. Во время церемонии коронации будет использоваться шотландская корона, государственный меч и скипетр.

Из-за коронации Чарльза и Камиллы коронный зал в Эдинбургском замке будет закрыт с 4 по 6 июля, а 5 июля будет закрыт весь замок для посетителей.

В то время как лондонская коронация является службой англиканской церкви, церемония Святого Джайлса дает монарху возможность посвятить себя своим шотландским подданным.

Во время службы королю будут вручены драгоценности шотландской короны. Эти награды являются старейшими из сохранившихся в Великобритании драгоценностей короны, датируемых серединой 16 века.

Как прошла коронация Чарльза ІІІ в Британии: главное

В Великобритании впервые за 70 лет состоялась официальная церемония коронации Чарльза ІІІ. Она началась 6 мая с шествия в Вестминстерское аббатство и длилась три дня. В этот день старший сын Елизаветы II официально стал королем.

Новый король принял коронационную присягу перед всем миром – дал обет править по закону, совершать правосудие с милосердием и поддерживать англиканскую церковь. Архиепископ Кентерберийский совершил ритуал помазания маслом.

В кульминационный момент Чарльза ІІІ надели в священные коронационные ризы и вручили символы монархии – шар, коронационное кольцо, скипетры и другие. Лишь после этого архиепископ Кентерберийский возложил на голову короля корону Святого Эдуарда, принадлежавшую Елизавете II.

Община восклицала "Боже, храни короля", звонили аббатские колокола и звучали фанфары. По всей Великобритании салютовали с оружием.

Добавим, что после него короновали его жену Камиллу. Теперь она официально стала королевой. Отметим, что для важного события Камилла выбрала особый наряд – две мантии, одна из которых была сшита еще 70 лет назад и принадлежала Елизавете II.

Собор Святого Джайлса имеет большое значение для королевской семьи. Там находилось тело усопшей королевы после того, как она умерла в Шотландии 8 сентября 2022 года.