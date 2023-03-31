Король пообщался с украинцами в старом берлинском аэропорту Тегель, где находится центр принятия беженцев. Накануне он выступил в немецком парламенте и высказался о войне в Украине.

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Его сопровождал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Чарльз пожал руки украинцам и сказал, что молится за них. Кроме того, он сыграл с беженцами в настольный футбол.

Он действительно интересовался историей каждого. Некоторые рассказали ему, что в Украине недостаточно подвалов, где могли бы спрятаться люди. Там была семья, которая только что приехала, он остановился поговорить с ними,

– рассказала представительница центра Клеопатра Туммлер.

К слову, во время выступления в парламенте Германии король Чарльз вспомнил развязавшуюся Россией полномасштабную войну против Украины.

"Неспровоцированное вторжение в Украину причинило невыразимые страдания огромному количеству невинных людей. Бесчисленные жизни были разрушены, свобода и человеческое достоинство были растоптаны самым жестоким способом и безопасность Европы оказалась под угрозой", – заявил монарх.

К слову, недавно Чарльз ІІІ посетил бойцов ВСУ, обучающихся в Британии. Он приехал на тренировочную базу в Уилтшире, чтобы пожать руки украинским солдатам после пятинедельной базовой боевой подготовки.

Кроме того, в годовщину вторжения британский монарх обратился к украинцам со словами: "Украинцы продемонстрировали поистине удивительное мужество и стойкость перед лицом такой трагедии".