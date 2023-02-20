С первых дней российского вторжения новый король Великобритании Чарльз ІІІ мощно поддерживает Украину, хотя разглашение политических предпочтений противоречит королевскому протоколу. Если раньше сын Елизаветы II посещал украинских беженцев, то теперь пришел к военным.

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Король Чарльз III появился на учениях ВСУ

В сети появилось видео, как 74-летний король Чарльз ІІІ шагает по полигону в вельветовых брюках и куртке цвета хаки рядом с британскими военными, обучающими у себя украинских бойцов. Букингемский дворец пока никак не прокомментировал его визит.

Король Великобритании Чарльз III посетил откомандированных на обучение в его страну военнослужащих ВСУ,

– говорится в подписи.

Как передает Daily Mail, король Чарльз ІІІ пожал руки украинским солдатам, которые завершили пятинедельную базовую боевую подготовку и вернутся воевать против оккупантов. Британские журналисты подчеркивают, что он выглядел "особо участливо", когда слушал от бойцов о текущей ситуации на Родине.

Напомним, две недели назад Чарльз ІІІ принимал Зеленского на частной аудиенции в Букингемском дворце. Это была их первая встреча после того, как в ноябре 2022 года король Великобритании познакомился с первой леди Украины Еленой Зеленской.

Тогда Зеленский поблагодарил короля "за теплый прием и поддержку украинских граждан, нашедших убежище от войны в Великобритании" и гордился быть первым украинским президентом, которого британский монарх почтил аудиенцией.