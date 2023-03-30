Король Великобритании Чарльз III и королева-консорт Камилла совершили первый официальный деловой визит в Германию в новых статусах. Они встретились с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и первой леди Эльке Бюденбендером.

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Вечером этого дня состоялся государственный пир, прошедший во дворце Бельвю. На нем лидеры стран обсуждали не только немецко-британскую дружбу, но поддержку Украины. "Мы стоим вместе с Украиной на защите свободы и суверенитета перед лицом непровоцированной агрессии", – сказал Чарльз III.

Образ Камиллы на ужине

Королева-консорт Камилла сопровождала мужчину на банкете. Для появления на закате она надела роскошное черное платье с серебристой вышивкой от дизайнера Брюса Олдфилда.

Образ королевы дополняла бриллиантовая диадема от Boucheron и изысканное ожерелье Елизаветы II. Также она имела семейный орден Подвязки королевы Виктории.

Чарльз III надел черный костюм и фрак и белую рубашку, дополнив наряды наградами и орденами.

Чарльз III и Камилла в Германии: видео

Напомним, в годовщину вторжения Чарльз III обратился к украинцам. Он вспоминал о встречах с украинцами в разных странах и выражал соболезнования и солидарность со страной.