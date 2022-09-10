Официальное вступление на престол: когда Чарльза провозгласят королем Канады

Британский король Чарльз ожидает официального провозглашения сувереном. Сегодня, 10 сентября, прокламацию зачитают в Оттаве.

Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в четверг, 8 сентября. После этого ее сын принц Чарльз автоматически стал королем Соединенного Королевства и 14 стран, среди которых Канада.

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Когда Чарльза объявят королем в Канаде

Церемония провозглашения состоится в Оттаве в 10 часов утра (это 14:00 по Гринвичу) в официальной резиденции генерал-губернатора – Ридо Холе.

Канадское издание The Globe and mail отмечает, что премьер-министр Джастин Трюдо, члены федерального кабинета и Тайного совета встретятся на церемонии, согласно протоколу, по которому провозглашается суверен. К тому же в столице состоится парад, который будет сопровождаться салютом из 96 орудий.

Чарльз – новый король: что об этом известно

9 сентября Чарльз приехал в Букингемский дворец, где впервые вышел к людям и пообщался с ними. Он вышел к главным воротам, чтобы посмотреть на цветы, которые принесли британцы.

Вечером король выступил с первым посланием к подданным. Он отдал честь матери-королеве, отошедшей в мир иной. Также Чарльз вспомнил сыновей – принца Уильяма он посетовал принца Уэльского, передав ему свой титул, а принца Гарри и Меган поблагодарил за верность.

Король отдал честь своей любимой жене Камилле, подтверждая, что она стала его королевой-консортом.

, Канада перестала быть колонией Великобритании в 1867 году, но оставалась в составе Британской империи до 1982 года. Государство до сих пор является членом Содружества бывших имперских стран, признающих британского монарха главой государства.