Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в четверг, 8 сентября. После этого ее сын принц Чарльз автоматически стал королем Соединенного Королевства и 14 стран, среди которых Канада.

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Когда Чарльза объявят королем в Канаде

Церемония провозглашения состоится в Оттаве в 10 часов утра (это 14:00 по Гринвичу) в официальной резиденции генерал-губернатора – Ридо Холе.

Канадское издание The Globe and mail отмечает, что премьер-министр Джастин Трюдо, члены федерального кабинета и Тайного совета встретятся на церемонии, согласно протоколу, по которому провозглашается суверен. К тому же в столице состоится парад, который будет сопровождаться салютом из 96 орудий.

Заметим, Канада перестала быть колонией Великобритании в 1867 году, но оставалась в составе Британской империи до 1982 года. Государство до сих пор является членом Содружества бывших имперских стран, признающих британского монарха главой государства.

Чарльз – новый король: что об этом известно