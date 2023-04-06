Не стал отказываться от джина: короля Чарльза ІІІ заметили со рюмкой

Накануне король Чарльз вместе с королевой Камиллой посетили фудкорт во время визита в Йоркшир. Там с монархом произошла забавная ситуация – папарацци поймали его со рюмкой.

Во время экскурсии по винодельне Чарльзу предложили продегустировать несколько напитков. И король не стал отказываться. Раньше он сыграл в настольный футбол в центре с украинскими беженцами.

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Комментируя экскурсию, король в шутку сказал: "Нет ничего веселее завода по производству джина". А когда Чарльзу вручили рюмку лондонского сухого джина он добавил: "Я просто попробую крошечный глоток".

Он сдержал слово и больше не пробовал алкоголь. Когда монарху пытались вручить еще одну рюмку с другим вкусом, Чарльз лишь пошутил, что "сейчас не совсем подходящее время суток".

Его жена королева Камилла отказалась, когда ей дали возможность отведать домашний джин. Она решила попробовать сладости в магазине Флориана Пуаро, где была поражена лимонным макаруном. После этого королева попробовала еще и мороженое из манго.

Добавим, что королевская пара также посетила пекарню Bluebird, которая поставляет в магазины, кафе и рестораны региона выпечку.

К слову, в феврале Чарльз ІІІ с женой Камилой посещал мечеть в восточном Лондоне. Он, как и полагается, снял обувь на входе, но сконфузился – зажег носок с дыркой. Однако в сети короля Великобритании не засмеяли, а напротив похвалили. Напомним, что он не раз рассказывал, что не любит выбрасывать старые вещи и латает их, пока это возможно.

Кроме того, в 2021 году он появился на обложке журнала Country Life в грязных брюках и порванной куртке. Все потому, что фотографировали его во время работы в саду имения в Норфолке, когда он ухаживал за живой изгородью.