В среду, 8 февраля, королевские супруги побывали в исторической мечети в районе Брик-Лейн. Этот визит должен был продемонстрировать желание Чарльза III представлять многокультурную и многоконфессиональную Британию, но поднял резонанс из-за его бережливости.

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Король Чарльз III показался в дырявом носке в Лондоне

Дело в том, что журналисты обратили внимание на носки короля Чарльза III, когда он разулся перед мечетью. Он не раз рассказывал, что не любит выбрасывать старые вещи и латает их, пока это возможно. Похоже, монарх изнашивает даже носки, ведь на его правой ноге заметили дырку.

Это очень контрастировало с элегантным образом Чарльза III – длинным черным пальто, классическими синими брюками, белой рубашкой в полоску и ярким галстуком.

В сети на этот конфуз отреагировали бурно. К удивлению, британского короля не засмеяли, а похвалили за простоту. "Король Чарльз действительно один из нас! У многих из нас есть по крайней мере одна пара дырявых носков", "Такой же, как мы", – прокомментировали в твиттере.

Напомним, пока икона стиля Кейт Миддлтон тратит десятки тысяч долларов на гардероб, король Чарльз III особо не заморачивается над внешним видом. В мае 2021 года он появился в грязных брюках и порванной куртке на обложке журнала Country Life. Все потому, что фотографировали его во время работы в саду имения в Норфолке, когда он ухаживал за живой изгородью.