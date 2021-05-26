На протяжении десятилетий 72-летний принц Чарльз является защитником окружающей среды. Вслед за своей загородной резиденцией Хайгроув сын королевы Елизаветы II переводит на органические методы хозяйствования Сандрингемскоей имение. Именно в этом доме в Норфолке королевская семья традиционно собирается на Рождество.

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Как говорится в источнике, за последний год известный фотограф Саймон Бак совершил несколько десятков поездок в Сандрингемское имения, чтобы зафиксировать изменения, которые происходят по инициативе принца Уэльского. Во время одного из визитов ему удалось сфотографировать Чарльза за работой в королевском саду.

На новых фотографиях наследник британского престола собственноручно ухаживает за живой изгородью. Он изображен в широких штанах, старой клетчатой куртке, кепке, рабочих рукавицах и защитных очках. Его одежда грязная и изодранная. Таким принца Чарльза мировая публика увидела едва ли не впервые.

Принц Чарльз за работой в саду / Фото Country Life

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В новом интервью принц Чарльз подчеркнул, что система индустриального сельского хозяйства катастрофически влияет на плодородие почвы, биоразнообразие, животных и людей. Поэтому он стремится "взаимодействовать с природой, а не работать против нее".

Принц Чарльз на обложке журнала / Фото Country Life