Во время экскурсии по винодельне Чарльзу предложили продегустировать несколько напитков. И король не стал отказываться. Раньше он сыграл в настольный футбол в центре с украинскими беженцами.

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Комментируя экскурсию, король в шутку сказал: "Нет ничего веселее завода по производству джина". А когда Чарльзу вручили рюмку лондонского сухого джина он добавил: "Я просто попробую крошечный глоток".

Он сдержал слово и больше не пробовал алкоголь. Когда монарху пытались вручить еще одну рюмку с другим вкусом, Чарльз лишь пошутил, что "сейчас не совсем подходящее время суток".

Его жена королева Камилла отказалась, когда ей дали возможность отведать домашний джин. Она решила попробовать сладости в магазине Флориана Пуаро, где была поражена лимонным макаруном. После этого королева попробовала еще и мороженое из манго.

The royals visited North Yorkshire market town and foodie destination Malton in Camilla's first engagement since her new title of Queen Camilla was unveiled on invitations for the King's coronation.https://t.co/hf3Re6N5S2 pic.twitter.com/ksL6i7fq5p — Sky News (@SkyNews) April 6, 2023

Добавим, что королевская пара также посетила пекарню Bluebird, которая поставляет в магазины, кафе и рестораны региона выпечку.

К слову, в феврале Чарльз ІІІ с женой Камилой посещал мечеть в восточном Лондоне. Он, как и полагается, снял обувь на входе, но сконфузился – зажег носок с дыркой. Однако в сети короля Великобритании не засмеяли, а напротив похвалили. Напомним, что он не раз рассказывал, что не любит выбрасывать старые вещи и латает их, пока это возможно.

Кроме того, в 2021 году он появился на обложке журнала Country Life в грязных брюках и порванной куртке. Все потому, что фотографировали его во время работы в саду имения в Норфолке, когда он ухаживал за живой изгородью.