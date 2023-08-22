Короля Чарльза III спросили о принце Гарри: его краткий ответ поразил публику

Отношения короля Чарльза III и его сына Гарри называют худшими за все время. Но недавно монарха спросили о Гарри на публике, а его ответ намекала на желание к примирению.

Букингемский дворец и члены королевской семьи практически никогда не комментировали отношение к Гарри и Меган после выхода из монаршей семьи. Но разные источники сообщали, что их отношения точно не в лучшем состоянии.

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Чарльз III высказался о сыне

В прессе вспоминают, как король посетил кампус Университета Восточного Лондона в Стратфорде в день его 125-летия и открыл там мемориальную доску.

Приветствуя публику, Чарльз III услышал вопрос от поклонника: "Верните Гарри, пожалуйста, не могли бы вы вернуть его, пожалуйста, сэр?". Монарх переспросил: "Кого?" На это ему ответили, что речь идет о Гарри, его сыне.

Было бы хорошо,

– с ноткой разочарования ответил король подданному.

По мнению королевских экспертов, сейчас семья хочет найти пути к примирению. В ноябре Чарльз III будет праздновать 75-летие. Может быть, на день рождения он пригласит младшего сына с его семьей.

Что в последний раз было известно об отношениях Гарри с отцом