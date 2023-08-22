Букінгемський палац та члени королівської сім'ї практично ніколи не коментували ставлення до Гаррі та Меган після виходу з монаршої родини. Та різні джерела повідомляли, що їхні взаємини точно не в найкращому стані.
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Чарльз III висловився про сина
У пресі згадують, як король відвідав кампус Університету Східного Лондона в Стратфорді у день його 125-річчя, та відкрив там меморіальну дошку.
Вітаючись з публікою, Чарльз III почув запитання від прихильника: "Поверніть Гаррі, будь ласка, не могли б ви повернути його, будь ласка, сер?". Монарх перепитав: "Кого?". На це йому відповіли, що мова йде про Гаррі, його сина.
Було б добре,
– з ноткою розчарування відповів король підданому.
На думку королівських експертів, зараз родина хоче знайти шляхи до примирення. У листопаді Чарльз III святкуватиме 75-річчя. Можливо, на день народження він запросить молодшого сина з його сім'єю.
Що востаннє було відомо про стосунки Гаррі з батьком
- Після скандальних заяв про батька у мемуарах "Запасний" стосунки між принцом Гаррі та Чарльзом III начебто ще більше погіршилися.
- Джерела в королівському палаці повідомили, що монарх не запросив принца Гаррі та Меган Маркл на поминки з нагоди роковин смерті Єлизавети II. Приватна подія відбудеться 8 вересня у Балморалі.
- Також на сайті палацу оновили інформацію про принца Гаррі. Звідти прибрали згадку про титул "Його королівська Величність". Тепер там згадують про Гаррі та Меган як "герцога та герцогиню Сассекських". До слова принц Гаррі ще користувався титулом в автобіографії.