На днях король Чарльз III пренебрег принцом Гарри и Меганом Марклом. Он не пригласил их на годовщину со дня смерти королевы Елизаветы II.

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Теперь на сайте британской королевской семьи обновили страницу, посвященную принцу Гарри. Оттуда убрали упоминание о титуле Его королевское Величество. Титулы принца Гарри и Меган Маркл заменили на "герцог и герцогиня Сассекские".

Сам принц Гарри еще пользовался титулом Его королевского Величества в своей автобиографии.

Сын короля Чарльза III также сохранил свое место в линии престолонаследия. Сейчас он занимает пятое место после брата принца Уильяма и троих его детей – принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Кроме того, вниз переместилась позиция профиля принца Гарри на сайте. Сейчас он находится в самом конце списка, позади других членов королевской семьи.

Отметим, что сайт королевской семьи не был полностью обновлен после смерти Елизаветы.

"Сайт королевской семьи содержит более 5 тысяч страниц информации о жизни и работе королевской семьи. После смерти Елизаветы II контент пересматривался и периодически обновлялся. Некоторое содержание может быть устаревшим, пока этот процесс не завершится", – говорится в заявлении Букингемского дворца.

Напомним, что в 2020 году принц Гарри заявил о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца и его супруги "начать новую жизнь". После этого супруги переехали в США. В настоящее время пара воспитывает 4-летнего сына Арчи и 2-летнюю дочь Лилибет.

А недавно принц Гарри и Мэген по приказу короля выехали из коттеджа Фрогмор-хаус, подаренный им Елизавета II.