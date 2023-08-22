Букингемский дворец и члены королевской семьи практически никогда не комментировали отношение к Гарри и Меган после выхода из монаршей семьи. Но разные источники сообщали, что их отношения точно не в лучшем состоянии.
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Чарльз III высказался о сыне
В прессе вспоминают, как король посетил кампус Университета Восточного Лондона в Стратфорде в день его 125-летия и открыл там мемориальную доску.
Приветствуя публику, Чарльз III услышал вопрос от поклонника: "Верните Гарри, пожалуйста, не могли бы вы вернуть его, пожалуйста, сэр?". Монарх переспросил: "Кого?" На это ему ответили, что речь идет о Гарри, его сыне.
Было бы хорошо,
– с ноткой разочарования ответил король подданному.
По мнению королевских экспертов, сейчас семья хочет найти пути к примирению. В ноябре Чарльз III будет праздновать 75-летие. Может быть, на день рождения он пригласит младшего сына с его семьей.
Что в последний раз было известно об отношениях Гарри с отцом
- После скандальных заявлений об отце в мемуарах "Запасной" отношения между принцем Гарри и Чарльзом III якобы еще больше ухудшились.
- Источники в королевском дворце сообщили, что монарх не пригласил принца Гарри и Меган Маркл на поминки по случаю годовщины смерти Елизаветы II. Частное событие пройдет 8 сентября в Балморале.
- Также на сайте дворца обновили информацию о принце Гарри. Оттуда убрали упоминание о титуле "Его королевское Величество". Теперь там вспоминают о Гарри и Мегане как "герцоге и герцогине Сассекских". К слову, принц Гарри еще пользовался титулом в автобиографии.