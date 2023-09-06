Напомним, что Валентина Маринина на днях обнародовала громкое признание. Танцовщица заявила, что в браке с актером была жертвой физического и психологического насилия.
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Войтенко на фоне скандала поделился новыми фото
Актер в ответ на обвинение бывшей жены показал счастливые фото своей новой семьи. На кадрах присутствует сам Константин, его девушка Наталья Каминская и двое детей: 6-летняя дочь Эмилия от брака с Марининой и 4-летний Степан, сыном избранницы.
"Фотокартки нашей счастливой семьи", – написал Войтенко.
Константин Войтенко опубликовал новые фотографии:
Поклонники поддержали актера и написали, что не считают его виновным:
- "Люди, которые обливают вас грязью, наверное, своих дел вообще не имеют! Вам побольше счастья и любви! Очень хороши вместе! Великолепная семья".
- "Хорошая семья. Счастье вам. А люди, делающие выводы, опираясь на мнение одного человека, – это подарок для манипуляторов".
- "Желаю вам выдержки и большой любви. Пусть никакие причуды не портят вашу жизнь".
- "Какие вы замечательные! Костя, никогда не видела тебя таким счастливым! Берегите друг друга".
- "Написать можно, что угодно, но нет ни одной подтверждающей фотографии".
Некоторые подписчики предположили, что Константин удалил негативные комментарии.
Девушка Войтенка в инстаграм-сторисе также поделилась фото с актером. Они обнимались и улыбались в кадре.
"Уставшие, но счастливые", – написала Наталья и добавила смайлики в виде сердечек.
Девушка Войтенка показала фото с актером / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
Как на это отреагировала Валентина Маринина
Бывшая жена актера прокомментировала сообщение Войтенко. Она назвала это "манипуляцией", а самого актера "царьком". Также Марининой не понравилось, что Константин опубликовал фото ребенка в нижнем белье.
Манипулятор – он и в Африке – манипулятор. Ему не важен ребенок. Ребенок – только оружие, как и все вокруг этого "царька". Подборка фото и то, что мой ребенок в нижнем интернете обнимает чужого мальчика – это просто дно,
– возмутилась Валентина.
Маринина отреагировала на пост Войтенка / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
Константина Войтенка обвинили в домашнем насилии
- Валентина Маринина шокировала историями об издевательствах и избиениях со стороны эксчеловика. Она заявила, что Войтенко применял к ней все виды насилия.
- "Мой бывший муж, известный украинский актер Константин Войтенко, – домашний тиран с, допустим, нарциссическим расстройством психики и насильник", – заявила танцовщица.
- Однажды Валентина Маринина даже вызвала полицию после физического насилия. Тогда стражи порядка попросили ее помириться с мужем. Отец Валентины тоже отказывал писать заявление.
- Позже Валентина начала получать сообщения от коллег и подписниц о том, что Константин – предатель. По словам девушек, он намекал им на интимные отношения и чуть ли не добивался.
- Маринину поддержал украинский шоубизнес – актрисы Ксения Мишина, Наталья Денисенко, Екатерина Кузнецова, Маша Ефросинина, Елена Светлицкая, Алина Шаманская, Тарас Цымбалюк и другие.