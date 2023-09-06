Набирает обороты скандал вокруг заявлений бывшей жены Константина Войтенко о домашнем насилии. На них отреагировал Новый канал, в проектах которого снимается актер.
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Реакция нового канала
Пресс-служба канала сообщила, что для них важна тема борьбы с домашним насилием. Но их официальной реакции нет потому, что факт насилия пока не доказан.
Для Нового канала тема противодействия домашнему насилию – одна из важнейших. И в нашем контенте, и в социальных кампаниях, и в политике канала как работодателя. Если станет известно об обращении в правоохранительные органы, а факт насилия доказан – официальная реакция канала будет безотлагательной,
– прокомментировала пресс-служба.
Константина Войтенко обвинили в домашнем насилии
- Через год после развода бывшая супруга актера Валентина Маринина призналась, что была жертвой домашнего насилия. Она рассказала о случае избиения и других ситуациях психологического насилия, которые привели к травмам.
- "Мой бывший муж, известный украинский актер Константин Войтенко, – домашний тиран с, предполагаю, нарциссическим расстройством психики и насильник. Я – бывшая жертва, насильник и спаситель в одном флаконе", – писала танцовщица.
- Позже Валентина начала получать сообщения от коллег и подписчиц о том, что Константин – предатель. По словам девушек, он намекал им на интимные отношения и чуть ли не добивался.
- Танцовщицу Валентину Маринину поддержал украинский шоу-бизнес – актрисы Ксения Мишина, Наталья Денисенко, Екатерина Кузнецова, Маша Ефросинина, Елена Светлицкая, Алина Шаманская, Тарас Цымбалюк и другие.