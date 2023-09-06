Набирает обороты скандал вокруг заявлений бывшей жены Константина Войтенко о домашнем насилии. На них отреагировал Новый канал, в проектах которого снимается актер.

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Реакция нового канала

Пресс-служба канала сообщила, что для них важна тема борьбы с домашним насилием. Но их официальной реакции нет потому, что факт насилия пока не доказан.

Для Нового канала тема противодействия домашнему насилию – одна из важнейших. И в нашем контенте, и в социальных кампаниях, и в политике канала как работодателя. Если станет известно об обращении в правоохранительные органы, а факт насилия доказан – официальная реакция канала будет безотлагательной,

– прокомментировала пресс-служба.

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