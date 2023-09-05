Войтенко и Маринина прожили в браке 7 лет, развелись супруги только в прошлом году. 4 сентября эксжена актера решилась рассказать о домашнем насилии от Константина.

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Войтенко мог изменять жене

Кроме издевательств и избиений, актер мог предавать любимых. Валентина Маринина повергла сеть новыми историями. Оказывается, ей стали писать другие девушки о том, что Константин намекал им на сексуальные отношения.

Он еще и предатель… Я получила сообщение, и не одно,

– сообщила эксженина актера.

В сообщении говорилось, что девушка познакомилась с Войтенко на съемочной площадке. По ее словам, она начала общаться с актером, но до секса у них не дошло, потому что девушка узнала, что у Константина невеста.



Маринина показала сообщение от подписниц / Скриншот с ее инстаграммы

Еще одна женщина из киносферы написала, что ей Войтенко тоже намекал на секс. Поэтому она перестала с ним общаться.

"Я этого не знала… Женщины! Это сексуальные притязания! Почему вы молчите?", – призвала Маринина.



Маринина показала сообщение от подписниц / Скриншот с ее инстаграммы

По мнению экс-жены актера, люди молчанием и пониманием подкрепляют толерантность к насилию в Украине.

Валентина Маринина обратилась к бывшему мужу. Она заявила, что приложит максимум усилий, чтобы Войтенко не пропагандировался на телевидении.

Справка! Константин и Валентина поженились в 2015 году. В следующем году у них родилась дочь Эмилия. О проблемах в их браке начали говорить при участии актера в "Танцах со звездами". В октябре 2022 года пара официально развелась.



Войтенко в апреле этого года сообщил о новом романе – он встречается с украинской дизайнером Наталией Каминской.

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