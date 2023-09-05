Женщина публично осветила эту историю, поскольку, наконец, перестала бояться. Некоторые украинские звезды отреагировали на заявление Валентины, а некоторые нет, об этом – читайте дальше.
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Как украинские звезды отреагировали на заявление Валентины Марининой
Экс-жена известного украинского актера заявила, что он применял к ней все виды насилия. В комментариях под откровенным постом женщины подписчики и другие пользователи выразили ей слова благодарности и поддержки за то, что она решилась на смелый шаг и своим примером показала, что не нужно молчать, когда речь идет о насилии.
Украинские знаменитости также поддержали танцовщицу. В частности, репост публикации Валентины сделали актрисы Ксения Мишина, Наталка Денисенко, Екатерина Кузнецова, журналистка Анастасия Лугова и другие.
Украинские звезды, поддержавшие Валентину Маринину / Скриншоты из инстаграмм-сторис
Анастасия Ровинская поддержала Валентину Маринину / Скриншот с инстаграмм-сторис
Также некоторые звезды написали комментарии под постом Валентины. Среди них – Маша Ефросинина, Елена Светлицкая, Алина Шаманская, Тарас Цымбалюк и многие другие.
К слову, первым мужчиной, который публично посочувствовал Валентине, был Анатолий Анатолич. Он написал: "Валя, мне жаль, что так произошло, и что это продолжалось так долго. Говорить громко о таком – это не хайп, а потребность огромного количества людей в поддержке в подобных ситуациях".
Украинские звезды, поддержавшие Валентину Маринину / Скриншоты из инстаграмм-сторис
Как рассказала Валентина, она отметила под своей публикацией многих других певцов, актеров и публичных личностей, чтобы привлечь внимание общества. В том числе и тех, кто снимался в видео, которое называется "Выйди из круга насилия". Например, Юлию Санину, Монатика, Олю Полякову, Тараса Тополю и других, однако пока от них нет никакой реакции.
Звезды, не отреагировавшие на заявление Валентины Марининой / Скриншот с инстаграмм-сторис
Что известно об отношениях Кости и Валентины: короткоЗвездная пара поженилась в 2015 году. В следующем году у них родилась дочь Эмилия. О проблемах в их браке начали говорить во время участия актера в "Танцах со звездами". И в октябре 2022 года пара официально развелась.
Отметим, Войтенко в апреле этого года сообщил о новом романе – он встречается с украинским дизайнером Наталией Каминской.