Нагадаємо, що Валентина Марініна днями оприлюднила гучне зізнання. Танцівниця заявила, що у шлюбі з актором була жертвою фізичного та психологічного насильства.
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Войтенко на тлі скандалу поділився новими фото
Актор у відповідь на звинувачення колишньої дружини показав щасливі фото своєї нової сім'ї. На кадрах присутній сам Костянтин, його дівчина Наталія Камінська та двоє дітей: 6-річна донька Емілія від шлюбу з Марініною та 4-річний Степан, сином обраниці.
"Фотокартки нашої щасливої родини", – написав Войтенко.
Костянтин Войтенко опублікував нові світлини:
Шанувальники підтримали актора та написали, що не вважають його винним:
- "Люди, котрі обливають вас брудом, певно, своїх справ взагалі не мають! Вам побільше щастя та любові! Дуже гарні разом! Чудова сім'я".
- "Гарна родина. Щастя вам. А люди, які роблять висновки, опираючись на думку однієї людини, – це подарунок для маніпуляторів".
- "Бажаю вам витримки та великої любові. Нехай ніякі химери не псують ваше життя".
- "Які ви чудові! Костя, ніколи не бачила тебе таким щасливим! Бережіть один одного".
- "Написати можна, що завгодно, але немає жодної підтверджуючої фото".
Дехто з підписників припустив, що Костянтин видалив негативні коментарі.
Дівчина Войтенка в інстаграм-сторіс також поділилася фото з актором. Вони обіймалися та посміхалися в кадрі.
"Втомлені, але щасливі", – написала Наталія та додала смайлики у вигляді сердечок.
Дівчина Войтенка показала фото з актором / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Як на це відреагувала Валентина Марініна
Колишня дружина актора прокоментувала допис Войтенка. Вона назвала це "маніпуляцією", а самого актора "царьком". Також Марініній не сподобалося, що Костянтин опублікував фото їхньої дитини у спідній білизні.
Маніпулятор – він і в Африці маніпулятор. Йому не важлива дитина. Дитина – лише зброя, як і всі, навколо цього "царька". Добірка фото і те, що моя дитина у спідньому в інтернеті обіймає чужого хлопчика – це просто дно,
– обурилася Валентина.
Марініна відреагувала на пост Войтенка / Скриншот з її інстаграм-сторіс
Костянтина Войтенка звинуватили у домашньому насильстві
- Валентина Марініна шокувала історіями про знущання та побиття з боку ексчоловіка. Вона заявила, що Войтенко застосовував до неї усі види насильства.
- "Мій колишній чоловік, відомий український актор Костянтин Войтенко, – домашній тиран із, припускаю, нарцисичним розладом психіки та насильник", – заявила танцівниця.
- Одного разу Валентина Марініна навіть викликала поліцію після фізичного насильства. Тоді правоохоронці попросили її помиритися з чоловіком. Батько Валентини теж відмовляв її писати заяву.
- Пізніше Валентина почала отримувати повідомлення від колег та підписниць про те, що Костянтин – зрадник. За словами дівчат, він натякав їм на інтимні стосунки й мало не домагався.
- Марініну підтримав український шоубізнес – акторки Ксенія Мішина, Наталка Денисенко, Катерина Кузнєцова, Маша Єфросиніна, Олена Світлицька, Аліна Шаманська, Тарас Цимбалюк та інші.