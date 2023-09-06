Нагадаємо, що Валентина Марініна днями оприлюднила гучне зізнання. Танцівниця заявила, що у шлюбі з актором була жертвою фізичного та психологічного насильства.

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Войтенко на тлі скандалу поділився новими фото

Актор у відповідь на звинувачення колишньої дружини показав щасливі фото своєї нової сім'ї. На кадрах присутній сам Костянтин, його дівчина Наталія Камінська та двоє дітей: 6-річна донька Емілія від шлюбу з Марініною та 4-річний Степан, сином обраниці.

"Фотокартки нашої щасливої родини", – написав Войтенко.

Костянтин Войтенко опублікував нові світлини:

Шанувальники підтримали актора та написали, що не вважають його винним:

"Люди, котрі обливають вас брудом, певно, своїх справ взагалі не мають! Вам побільше щастя та любові! Дуже гарні разом! Чудова сім'я".

"Гарна родина. Щастя вам. А люди, які роблять висновки, опираючись на думку однієї людини, – це подарунок для маніпуляторів".

"Бажаю вам витримки та великої любові. Нехай ніякі химери не псують ваше життя".

"Які ви чудові! Костя, ніколи не бачила тебе таким щасливим! Бережіть один одного".

"Написати можна, що завгодно, але немає жодної підтверджуючої фото".

Дехто з підписників припустив, що Костянтин видалив негативні коментарі.

Дівчина Войтенка в інстаграм-сторіс також поділилася фото з актором. Вони обіймалися та посміхалися в кадрі.

"Втомлені, але щасливі", – написала Наталія та додала смайлики у вигляді сердечок.



Дівчина Войтенка показала фото з актором / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Як на це відреагувала Валентина Марініна

Колишня дружина актора прокоментувала допис Войтенка. Вона назвала це "маніпуляцією", а самого актора "царьком". Також Марініній не сподобалося, що Костянтин опублікував фото їхньої дитини у спідній білизні.

Маніпулятор – він і в Африці маніпулятор. Йому не важлива дитина. Дитина – лише зброя, як і всі, навколо цього "царька". Добірка фото і те, що моя дитина у спідньому в інтернеті обіймає чужого хлопчика – це просто дно,

– обурилася Валентина.



Марініна відреагувала на пост Войтенка / Скриншот з її інстаграм-сторіс

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