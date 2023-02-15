Еще в конце января 28-летняя Анастасия Панова отправилась в город Хошимин, Вьетнам, чтобы представить Украину на международном конкурсе Miss Charm 2023. Только сейчас стало известно, в каком национальном платье она появится в финале.

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Как выглядит национальное платье Анастасии Пановой для Miss Charm 2023

Если у Виктории Апанасенко из "Мисс Вселенная 2022" главное платье было длины макси, то Анастасия Панова сделала ставку на экстра мини. На ней эффектное платье, расшитое камнями и бисером, с открытыми плечами и объемными сине-желтыми рукавами. Их дополняет длинный шлейф, тоже в цветах украинского флага.

Свой впечатляющий образ представительница Украины на Miss Charm 2023 довершила синим обручем, щедро усыпанным камнями, и массивными серьгами в похожем стиле.

Мой национальный костюм, подняла вверх свой флаг с гордостью, что я Украинка! Мир не должен забывать, что на нас напала Россия, страна агрессор, об этом должны знать все,

– прокомментировала Анастасия Панова.

Анастасия Панова из Miss Charm 2023 в национальном платье / Фото из инстаграма

Анастасия Панова из Miss Charm 2023 в национальном платье / Фото из инстаграма

Отметим, Miss Charm 2023 – это не первый конкурс красоты для Анастасии Пановой. В марте она представляла Украину на Miss Eco 2022 в Египте. Девушка приняла это решение, чтобы "сражаться за мир на международной арене красоты", и столкнулась с достаточно неоднозначной реакцией сети.