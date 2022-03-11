Анастасия Панова была финалисткой "Мисс Украина Вселенная 2021", где победила Анна Неплях, и получила возможность показать себя на Miss Eco International 2022. Масштабный конкурс, который через красоту привлекает внимание к экологическим проблемам, состоится 17 марта. Как ни странно, с участницей от Украины.

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Почему Анастасия Панова поехала на Miss Eco International 2022

Поездку Анастасии Господа организаторы объясняют тем, что она будет бороться за мир в Украине на информационном фронте. Miss Eco International 2022 – это якобы еще один шанс быть услышанным международным сообществом.

Красота спасет Украину. Очень важно, чтобы о войне в Украине сейчас знали как можно больше людей по всему земному шару. Именно поэтому мы приняли решение на международном уровне показать: Украина – сильная нация, которая никогда не сдается ,

– говорится в сообщении.

"Мне очень важно, чтобы о войне в Украине знало как можно больше людей во всем мире. Я каждый день рассказываю представительницам 47 стран о событиях, которые происходят на моей земле. Я буду бороться за мир на международной арене красоты", – пишет Анастасия Панова в своем инстаграме .

Она опубликовала первое фото из Египта в сине-желтой ленте с надписью Peace for Ukraine – "Мир для Украины". Ее Анастасия якобы сшила себе сама.

Анастасия Панова – участница Miss Eco 2022 от Украины / Фото с инстаграма девушки

Напомним, "Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях сейчас в Париже. На днях она протестовала против войны с плакатом – "Я не хочу 8 марта женского праздника! Я хочу День победы" .

Реакция сети

Интересно, что сеть довольно неоднозначно реагирует на решение Анастасии Пановой представлять Украину на Miss Eco International 2022. В комментариях на личной странице модель хвалят за такой шаг:

"Моя королева красоты, ты так изобретательна";

"Хорошо, что будет возможность рассказать, что переживает Украина сейчас. Спасибо, ждем с победой";

"Какая умница. Победа за тобой".

Зато в инстаграм-профиле конкурса красоты – осуждают, потому что вечерние платья и подиумы сейчас не к месту:

"Не то время. Конкурсы – это хорошо, когда есть мир";

"Странное решение. Какой может быть конкурс красоты, если украинцы сидят в подвалах и оплакивают потери?";

" Вмести с тем расскажи о тысячах убитых мирных людей, детях и стариках. Обязательно скажи, потому что тебя никто в Европе не поймет".

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм , там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!

Полный текст публикации конкурса красоты:

Красота спасет Украину. Несмотря на чрезвычайно сложное время для страны и все происходящие на нашей земле Анастасия Панова, которая должна была представлять Украину на конкурсе Miss Eco International 2020, прибыла в Египет.

Очень важно, чтобы о войне в Украине сейчас знали как можно больше людей по всему земному шару. Именно поэтому мы приняли решение продолжить участие в конкурсе, также пропагандирующем мир, и использовать эту возможность, чтобы еще раз на международном уровне показать: Украина – сильная нация, которая никогда не сдается!