Ще наприкінці січня 28-річна Анастасія Панова вирушила у місто Хошимін, В'єтнам, щоб представити Україну на міжнародному конкурсі Miss Charm 2023. Лише зараз стало відомо, в якій національній сукні вона з'явиться у фіналі.

Читайте також "Міс Україна Всесвіт" зізналась, на які зміни пішла заради конкурсу: як вона виглядала раніше

Як виглядає національна сукня Анастасії Панової для Miss Charm 2023

Якщо у Вікторії Апанасенко з "Міс Всесвіт 2022" головна сукня була була довжини максі, то Анастасія Панова зробила ставку на екстраміні. На ній ефектна сукня, розшита камінням і бісером, з відкритими плечима та об'ємними синьо-жовтими рукавами. Їх доповнює довгий шлейф, теж у кольорах українського прапора.

Свій вражаючий образ представниця України на Miss Charm 2023 довершила синім обручем, щедро висипаним камінням, і масивними сережками у схожому стилі.

Мій національний костюм, підняла вгору свій прапор з гордістю, що я Українка! Світ не повинен забувати, що на нас напала Росія, країна агресор, про це повинні знати всі,

– прокоментувала Анастасія Панова.

Анастасія Панова з Miss Charm 2023 в національній сукні / Фото з інстаграму

Анастасія Панова з Miss Charm 2023 в національній сукні / Фото з інстаграму

Зазначимо, Miss Charm 2023 – це не перший конкурс краси для Анастасії Панової. У березні вона представляла Україну на Miss Eco 2022 в Єгипті. Дівчина прийняла це рішення, щоб "боротися за мир на міжнародній арені краси", і стикнулася з досить неоднозначною реакцією мережі.