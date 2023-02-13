"Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко уже признавалась, на какие изменения во внешности решалась. Но на днях она рассказала, на что ей пришлось пойти для подготовки к международному конкурсу красоты.

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Виктория Апанасенко об изменениях перед конкурсом

Представительница Украины на "Мисс Вселенная" рассказала, что на подготовке к конкурсу для нее одним из самых сложных пунктов был стиль и внешний вид.

"Когда Анна Филимонова решила мне, как первой "Вице-мис Украина" передать корону, я была волонтером в ресторане, чувствовала себя и морально, и физически не очень. Худая, уставшая, часто заплаканная – я и представить не могла себя в тот момент на сцене "Мисс Вселенная"", – призналась Виктория.

Но Апанасенко согласилась представить страну, поэтому за нее взялась команда. Под удар первыми попали волосы, брови и ресницы. Как призналась Виктория, к конкурсу она была платиновой блондинкой, но заставили ее изменить оттенок.

Сразу меня перекрасили в натуральный оттенок блонда. Мою личную драму было трудно передать словами. 3 месяца Аня объясняла, что это лучше и для сцены (поэтому следующие Мисс советую подготовиться к переменам) и для реальной жизни,

– вспомнила "Мисс Украина Вселенная".

Виктория Апанасенко до и после конкурса / Фото с инстаграма девушки

Виктория Апанасенко добавила, что ее план вернуться к платиновому блонду – провалился. Теперь она даже в восторге от нового цвета волос.

Интересно, что Виктории изменили цвет ресниц, но девушка не смогла найти мастера по освещению бровей. Потому за это дело она взялась сама. "Брови были и белые, и зеленые и черные. Но с 3 раза все получилось супер".

В каких изменениях признавалась "Мисс Украина Вселенная"

В процессе участия в конкурсе красоты Виктория неоднократно обвинялась в изменениях во внешности – на это она отвечала своими фото с детства. Но в интервью девушка рассказала, что не прибегала к пластическим операциям, а просто очень похудела на фоне стресса.

Когда-то Апанасенко увеличивала губы, но перед конкурсом избавилась от филера. Единственные серьезные изменения – это виниры. На это она решилась потому, что возможность улучшить зубы была бесплатной – девушка стала моделью у стоматолога.