На репетициях финала "Мисс Вселенная 2022" Виктория Апанасенко показала уже и национальную костюм с крыльями и мечом, и голубой купальник с красочной накидкой Be Brave Like Ukraine. Заключительным моментом ее выходов в Новом Орлеане стало дефиле в вечернем платье, которое держали в секрете до 12 января. Это феерическая работа Ивана Фролова.

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"Мисс Украина Вселенная 2022" Виктория Апанасенко в вечернем платье от Фролова

Основатель и креативный директор бренда FROLOV согласился сшить платье на "Мисс Вселенная 2022", потому что понимает, что сейчас важно хвататься за любую возможность, чтобы общаться с миром и рассказывать о героической борьбе украинцев. Так что у Виктории Апанасенко платье с глубоким подтекстом:

черный цвет – символ боли, потерь, разрушенных судеб и темных времен, которые переживает Украина, но вместе с тем – цвет силы и внутренней решительности, потому что самый темный час перед рассветом;

– символ боли, потерь, разрушенных судеб и темных времен, которые переживает Украина, но вместе с тем – цвет силы и внутренней решительности, потому что самый темный час перед рассветом; вышитое желто-голубое сердце напоминает о благотворительности, ведь раньше Иван Фролов выпустил коллекцию одежды с такими нашивками, где из каждой проданной вещи вносит вклад в благотворительный фонд Маши Ефросниной;

напоминает о благотворительности, ведь раньше Иван Фролов выпустил коллекцию одежды с такими нашивками, где из каждой проданной вещи вносит вклад в благотворительный фонд Маши Ефросниной; сине-желтый шлейф – это цвета свободы украинского народа;

– это цвета свободы украинского народа; золотые кристаллы – луч веры, надежды, света, победившего тьму, символ жизни и света, излучаемого нашими сердцами.

Для нас было важно, чтобы дизайн нашего платья стал месседжем на площадке Miss Universe. Поэтому для Виктории мы создали вечерний образ в черном цвете, ведь на данный момент мы продолжаем бороться, и каждый день наша страна несет ужасные потери,

– прокомментировал сам Иван Фролов.

"Множество белых кристаллов по всему платью, как символ благодарности миллиардам людей, которые сейчас поддерживают Украину по всему миру. Шелковый шлейф-флаг – это символ процветающего будущего Украины, нашей независимости и скорейшей победы", – подчеркнул дизайнер.

Виктория Апанасенко в платье Ивана Фролова / Фото из инстаграма "Мисс Украина Вселенная"

Виктория Апанасенко в платье Ивана Фролова / Фото из инстаграма "Мисс Украина Вселенная"

Виктория Апанасенко в платье Ивана Фролова / Фото из инстаграма "Мисс Украина Вселенная"

В комментариях восхищаются и представительницей Украины Викторией Апанасенко, и дизайнером Иваном Фроловым:

"Супер дефиле, платье шедевральное";

"Очень красивая, достойная";

"Великолепное! Платье очень красивое и содержательное";

"Платье бомбезное".

Однако некоторые советуют Виктории сменить прическу на дефиле, потому что локоны перекрывают изящный переход от сердца к шлейфу: "На фото, где волосы вверх, лучше видна вся красота на бюсте, нужно было убрать хотя бы в сторону".