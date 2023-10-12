Неук, – Кондратюк наехал на Виталия Козловского после обвинений, что он забирает его зарплату
Источник:Виталий Козловский
Виталий Козловский подтвердил, что Игорь Кондратюк забирает его военную зарплату. Бывший продюсер певца сначала резко ответил, а затем удалил свой комментарий.
Кондратюк прокомментировал заявление Виталия Козловского. Певец накануне подтвердил, что до сих пор отдает долг экспродюсеру по своей военной зарплате.
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Игорь Кондратюк резко отреагировал на обвинения в том, что он забирает у своего подопечного Виталия Козловского всю его военную зарплату. На это продюсер заявил, что средства у певца списывает исполнительная служба.
Твою зарплату забирает исполнительная служба, невежда, за то, что ты – рецидивист по нарушениям авторского права,
– резко написал Кондратюк.
Он также посоветовал Козловскому объяснить, почему певец раньше не выплачивал долг.
Такой комментарий продюсер оставил в инстаграмме под сообщением Виталия Козловского. Впоследствии он удалил его, однако украинцы успели сделать скриншот.
Кондратюк ответил Козловскому / Скриншот по инстаграм-сторисам певца
Добавим, что Виталия Козловского в комментариях поддержало множество звезд и пользователей. В частности, ведущий Анатолий Анатолич, актриса Наталья Денисенко, певица Оля Цыбульская. Они осудили Кондратюка за такой поступок.
Почему Кондратюк забирает зарплату Козловского
- Артисты сотрудничали 9 лет. После этого между ними возник конфликт из-за того, что Виталий Козловский преждевременно расторг договор с продюсером. За это суд обязал его выплатить Кондратюку 9 миллионов гривен.
- Певец постепенно возвращал деньги. Теперь стало известно, что до мобилизации Козловский вернул долг полностью, однако появился снова.
- По словам Виталия, долги возникли после мобилизации, когда на концертах он спел свои песни по просьбе публики. Артист уже выплатил 1 миллион гривен, но еще осталось 2 миллиона.
- Ранее Кондратюк заявлял, что не собирается прощать долг Козловскому даже несмотря на его мобилизацию. Эту позицию осудила актриса Ольга Сумская. Она назвала поступок продюсера позорным.