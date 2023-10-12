Кондратюк прокомментировал заявление Виталия Козловского. Певец накануне подтвердил, что до сих пор отдает долг экспродюсеру по своей военной зарплате.

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Игорь Кондратюк резко отреагировал на обвинения в том, что он забирает у своего подопечного Виталия Козловского всю его военную зарплату. На это продюсер заявил, что средства у певца списывает исполнительная служба.

Твою зарплату забирает исполнительная служба, невежда, за то, что ты – рецидивист по нарушениям авторского права,

– резко написал Кондратюк.

Он также посоветовал Козловскому объяснить, почему певец раньше не выплачивал долг.

Такой комментарий продюсер оставил в инстаграмме под сообщением Виталия Козловского. Впоследствии он удалил его, однако украинцы успели сделать скриншот.



Кондратюк ответил Козловскому / Скриншот по инстаграм-сторисам певца

Добавим, что Виталия Козловского в комментариях поддержало множество звезд и пользователей. В частности, ведущий Анатолий Анатолич, актриса Наталья Денисенко, певица Оля Цыбульская. Они осудили Кондратюка за такой поступок.

Почему Кондратюк забирает зарплату Козловского