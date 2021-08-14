Купите себе немного мозгов, – Кондратюк объяснил, почему музыка не может быть вне политики

Украинский телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк высказался в отношении людей, которые считают, что музыка и культура вне политики. Он пояснил, что сейчас в стране идет война.

Известный продюсер и шоумен Игорь Кондратюк неоднократно возмущался выступлениям артистов, которые зарабатывают деньги в Украине, но живут в стране-агрессоре России. На днях он объяснил свое мнение и отреагировал на критику пользователей сети.

К теме Перед концертом ко Дню Независимости: София Ротару выступит на "Новой волне" в России

Кондратюк о "музыке вне политики"

Телеведущий заявил, что ему часто пишут о том, что "музыка вне политики". Такими фразами часто спекулируют одиозные исполнители, например Филипп Киркоров.

Мне пишут, что "культура вне политики". Культура не может быть "вне" политики. Во время войны "вне" политики нет ничего. Хотите слушать Басту? То зайдите в интернет, там его достаточно и слушайте,

– отметил Игорь Кондратюк.

Шоумен добавил, что Баста как личность не может быть вне политики, ведь он имеет российский паспорт и не высказывается в поддержку Украины. Такое же отношение к российской агрессии имеют те, кто голосуют за Путина, по словам Кондратюка. Мужчина также объяснил, почему культура не остается вне политики.

"Мне говорят "культура не имеет отношения к политике". Но после того, как Путин аннексировал Крым с помощью военной спецоперации, деятели культуры подписали письмо в его поддержку. Не селяне, и не трактористы, не работники "Уралмаш". А деятели культуры", – отметил телеведущий.

Поэтому тот, кто говорит, что музыка "вне" политики, да блин – купите себе немного мозгов, ей богу,

– эмоционально высказался Игорь Кондратюк.

Шоумен также отметил, что Баста и другие артисты, которые выступают в оккупированном Крыму – нарушители закона Украины. Поэтому СБУ не может позволять им здесь выступать.

О чем ранее высказывался Кондратюк