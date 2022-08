Роджер Уотерс в разговоре с журналистом CNN поддержал политику кремля. Во время тура This Is Not a Drill в Северной Америке музыкант использовал фотографии Джо Байдена в списке "военных преступников". Этот список показывался на огромном экране.

Читайте также Певица Маша Фокина столкнулась с российской агрессией в Болгарии: неожиданная реакция отеля

Президент Джо Байден? Для начала он разжигает огонь в Украине – это тяжкое преступление. Почему США не побуждают Зеленского к переговорам во избежание необходимости в этой ужасной войне, которая убивает украинцев и россиян?

– заявил артист.

Но это не все нарративы российской пропаганды, которые Уотерс назвал в интервью. Музыкант также заявил, что в полномасштабной войне России против Украины виновен альянс НАТО, ведь именно он якобы хотел приблизиться к границам страны-агрессорки. Хотя Великобритания постоянно поддерживает Украину в этой ожесточенной борьбе, британец попал под влияние российской пропаганды. Даже замечания журналиста о том, что Роджер Уотерс обвиняет не ту сторону, не повлияли на него.

Вотерсу советуют переехать в россию

Бывший посол Украины в Австрии не оставил без ответа скандальное заявление. Александр Щерба посоветовал музыканту переехать в россию.