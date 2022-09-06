Бывший лидер и основатель легендарной группы Pink Floyd Роджер Уотерс возмутил скандальным обращением к первой леди Украины. Он заявлял, что нужно пойти на уступки России.

Обратите внимание Сеть взбешена обращением основателя Pink Floyd к Зеленской: говорит пойти на уступки россии

Елена Зеленская ответила Уотерсу

Жена президента решила не тянуть с ответом. Она опубликовала сообщение, в котором обратилась к музыканту. Она подчеркнула, что Украина – обороняется, если мы остановимся – нас не станет.

Это Россия напала на Украину, уничтожает города и убивает людей. Украинцы защищают свою страну и будущее детей. Если мы откажемся от борьбы, завтра нас не будет. Если РФ откажется от войны, война закончится. Роджер Уотерс, вам стоит просить мира у президента другой страны,

– жестко ответила первая леди.

Следует напомнить, что позиция группы Pink Floyd отличается от позиции бывшего фронтмена. Коллектив осуждает Россию, удалил все свои записи с их цифровых платформ. Также музыканты выпустили трек Hey Hey Rise Up, в основе которого звучит песня "Ой у лузі червона калина" в исполнении Андрея Хливнюка.

Что говорил Роджер Уотерс