Комментариев не будет, – брат Елизаветы II отказался от награды, которую ему вручили в Кремле

На фоне российского вторжения в Украину двоюродный брат Елизаветы II принц Майкл Кентский вернул орден Дружбы России, которую ему вручил Дмитрий Медведев.

Практически весь мир "отказывается" от России. Двоюродный брат Елизаветы II вернул российскую награду, полученную в 2009 году.

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Майкл Кентский вернул российскую награду

Принц Майкл Кентский получил российский орден Дружбы в Кремле. В то время это была одна из самых престижных наград.

Я могу подтвердить, что Его Королевское Высочество принц Майкл Кентский возвращает свой русский орден Дружбы. Дальнейших комментариев не будет,

– сообщили в официальном заявлении.

Заметим, что у Майкла Кентского есть связи с Россией. Из-за бабушки, княгини Елены Владимировны, он связан с царем Николаем II. Также в его биографии на сайте королевской семьи указывают его интерес к России. Речь идет о том, что он был "первым членом королевской семьи, который выучил русский язык и получил квалификацию переводчика на русский". Но это даже не удержало его вернуть российскую награду.



Майкл Кентский с Елизаветой II / Фото Getty Images

Британские королевичи поддерживают Украину

Герцоги Кембриджские нарушили королевский протокол (согласно которому не должны выражать политическую позицию) и поддержали Украину и президента Зеленского.

Принц Чарльз упомянул Украину в одном из своих публичных выступлений. Он назвал вторжение России "атакой на демократию" и "жестокую агрессию", так же нарушив протокол.

Елизавета II тоже не осталась в стороне и сделала щедрое пожертвование на Гуманитарный призыв DEC Украины.

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