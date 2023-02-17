Стиль украинского фольклора: Коля Серга выпустил фантастический клип и песню "Молитва"

Военный и музыкант Коля Серга представил песню и клип "Молитва". Он создан в стиле украинского фольклора и фантастики и стремится вселить в зрителя надежду.

Певец и военнослужащий Коля Серга представил песню "Молитва" и видео на нее. Режиссером выступил Никита Квасников, работавший с музыкантом Александром Чемеровым.

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Коля Серга выпустил клип "Молитва"

Видеоработа на песню создана в жанре фэнтези на основе украинского фольклора. Женские образы олицетворяют современную Украину, а мужские – украинских воинов и защитников.

Сюжет клипа воспроизводит метафору большой концентрации Любви для пробуждения Веры в Духа-защитника. Эта работа в эстетическом плане и на подсознательном уровне имеет целью вселить в зрителя Надежду, что красота украинской души в который раз осветит тьму тяжелых времен,

– поделился Коля Серга.

Также в клипе есть элементы киберпанка и украинского кино. Ролик снимался в Киеве и в Киевской области.

"Эта песня необходима именно сейчас. Это молитва. А главная цель молитвы – построить путь надежды к источнику внутренних сил в мгновение тьмы и непонятности. Когда "накрывает", я сам себе повторяю, как мантру: Танцюй зі мною, навіть коли змовкне музика, Плекай мій сон, хоч ніч без дна, Я вигребу, випливу, вилізу, винесу всі труднощі, Такою і є ціна", – говорит Коля Серга.

Коля Серга – "Молитва": смотрите видео онлайн

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