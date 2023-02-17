Співак та військовослужбовець Коля Сєрга презентував пісню Молитва та відео на неї. Режисером виступив Микита Квасніков, який працював з музикантом Олександром Чемеровим.
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Коля Сєрга випустив кліп "Молитва"
Відеоробота на пісню створена у жанрі фентезі на основі українського фольклору. Жіночі образи уособлюють сучасну Україну, а чоловічі – українських воїнів та захисників.
Сюжет кліпу відтворює метафору великої концентрації Любові задля пробудження Віри у Духа-захисника. Ця робота в естетичному плані та на підсвідомому рівні має на меті вселити у глядача Надію, що краса української душі в котрий раз освітить темряву тяжких часів,
– поділився Коля Сєрга.
Також у кліпі є елементи кіберпанку та українського поетичного кіно. Ролик знімався у Києві та Київській області.
"Ця пісня необхідна саме зараз. Це молитва. А головна мета молитви – побудувати шлях надії до джерела внутрішніх сил у миті темряви і незрозумілості. Коли "накриває", я сам собі повторюю, як мантру: Танцюй зі мною, навіть коли змовкне музика, Плекай мій сон, хоч ніч без дна, Я вигребу, випливу, вилізу, винесу всі труднощі, Такою і є ціна", – каже Коля Сєрга.
Коля Сєрга – "Молитва": дивіться відео онлайн
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