Певец и военнослужащий Коля Серга представил песню "Молитва" и видео на нее. Режиссером выступил Никита Квасников, работавший с музыкантом Александром Чемеровым.
Смотрите также Слушайте сердцем: MamaRika и KOLA выпустили чувственную песню "Люди"
Коля Серга выпустил клип "Молитва"
Видеоработа на песню создана в жанре фэнтези на основе украинского фольклора. Женские образы олицетворяют современную Украину, а мужские – украинских воинов и защитников.
Сюжет клипа воспроизводит метафору большой концентрации Любви для пробуждения Веры в Духа-защитника. Эта работа в эстетическом плане и на подсознательном уровне имеет целью вселить в зрителя Надежду, что красота украинской души в который раз осветит тьму тяжелых времен,
– поделился Коля Серга.
Также в клипе есть элементы киберпанка и украинского кино. Ролик снимался в Киеве и в Киевской области.
"Эта песня необходима именно сейчас. Это молитва. А главная цель молитвы – построить путь надежды к источнику внутренних сил в мгновение тьмы и непонятности. Когда "накрывает", я сам себе повторяю, как мантру: Танцюй зі мною, навіть коли змовкне музика, Плекай мій сон, хоч ніч без дна, Я вигребу, випливу, вилізу, винесу всі труднощі, Такою і є ціна", – говорит Коля Серга.
Коля Серга – "Молитва": смотрите видео онлайн
Последние музыкальные премьеры исполнителей
- Джамала представила лирический черно-белый клип на песню "Закохана" ко Дню святого Валентина. Ролик снимался в нескольких атмосферных местах Киева.
- Рок-группа МЕРІ выпустила новую мощную песню "Коли твоя земля в війні", в котором простыми словами описал жизнь украинцев в нынешний период
- Артистки KOLA и MamaRika в канун годовщины полномасштабного вторжения презентовали совместный трек "Люди". Эта песня посвящена всем украинцам, которые год проживают самые тяжелые моменты.