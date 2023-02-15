Виктор Винник и группа МЭРИ за почти год полномасштабного вторжения издали несколько песен на военно-патриотическую тематику – "рускій ваєнний карабль", "Герой", Victori и альбом "Так, я з України". 15 февраля состоялся еще один релиз.

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Группа МЭРИ презентовала трек "Коли твоя земля в війні"

Автором песни "Коли твоя земля в війні" выступил Виктор Винник. Он простыми словами описал настоящее украинцев, передал наши надежды и твердую веру в победу. Этот трек войдет в новый альбом МЭРИ, который, вероятно, увидит мир уже весной 2023 года.

На песню сняли клип, режиссером которого выступил Виктор Винник. По замыслу он передает чувства, которые страна испытывала в течение года – тревогу, печаль. В финале главному герою встречается давняя могила воинов УПА – как напоминание и символ того, что наша война является продолжением их борьбы. И мы не имеем права предать память героев, павших за нашу свободу.

МЕРИ – Коли твоя земля в війні: смотрите видео онлайн

Напомним, накануне в интервью 24 канала фронтмен группы МЭРИ рассказал о роли любви во время войны, храбрости и несокрушимости украинцев, которыми восхищается мир.