Режиссером клипа стал Алексей Пархоменко. А главными героями видеоролика выступили влюбленные пары, беззаботно гуляющие по Киеву. "Не забывайте признаваться в любви", – призвала Джамала в соцсети.
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Певица подчеркнула, что на расстоянии или вместе, но пара влюблена. "И я, влюблена", – поет она в песне.
Отметим, что для клипа задействовали такие локации – пешеходный мост Кличко, Мариинский парк и Контрактовая площадь.
Клип на песню "Влюбленная" Джамалы: смотреть онлайн
Поклонники уже успели оценить новый клип певицы, отметив, что он придирает к глубине души:
- "Очень чувственное и нежное видео – идеально в этот день!",
- "Очень чувственно и красиво!",
- "Очень понравилось",
- "Влюблена в Джамалу с 2009 года и не отпускает по сей день. Потому что каждая ее композиция дает мне свежий воздух, я дышу, я живу! Спасибо, Джа",
- "Когда появляются очередные фантастические треки, снова чувствую почву под ногами. Ведь культура шагает уверенно вперед, несмотря на разговоры пессимистов, и дает уверенность в неизбежном развитии. Жизнь продолжается",
- "Вааааууу, это разрыв моего сердечка",
- "Несколько раз пересмотрела. слова, музыка, видеоряд идеально дополняют друг друга, сплелись воедино. Даже непонятно что было первое, ощущение чего-то родного, близкого, личного".
К слову, в октябре Джамала выпустила миниальбом "Зов", в которую вошли 4 трека: Take Me To A Place, "Влюбленная", Be brave, be different, "Сын" – создана на стихотворение Василия Симоненко.
Джамала поделилась, что период разлуки с домом был полон суммы за родными людьми, но и гордостью за свою страну. Поэтому все песни объединены элементами близких ему культур – здесь и крымскотатарский инструмент дойра, и народное пение, и украинская поэзия.