Режиссером клипа стал Алексей Пархоменко. А главными героями видеоролика выступили влюбленные пары, беззаботно гуляющие по Киеву. "Не забывайте признаваться в любви", – призвала Джамала в соцсети.

К теме Выбираю жить, – Джамала позировала с подсолнухами и призналась, как на нее повлияла война

Певица подчеркнула, что на расстоянии или вместе, но пара влюблена. "И я, влюблена", – поет она в песне.

Отметим, что для клипа задействовали такие локации – пешеходный мост Кличко, Мариинский парк и Контрактовая площадь.

Клип на песню "Влюбленная" Джамалы: смотреть онлайн

Поклонники уже успели оценить новый клип певицы, отметив, что он придирает к глубине души:

"Очень чувственное и нежное видео – идеально в этот день!",

"Очень чувственно и красиво!",

"Очень понравилось",

"Влюблена в Джамалу с 2009 года и не отпускает по сей день. Потому что каждая ее композиция дает мне свежий воздух, я дышу, я живу! Спасибо, Джа",

"Когда появляются очередные фантастические треки, снова чувствую почву под ногами. Ведь культура шагает уверенно вперед, несмотря на разговоры пессимистов, и дает уверенность в неизбежном развитии. Жизнь продолжается",

"Вааааууу, это разрыв моего сердечка",

"Несколько раз пересмотрела. слова, музыка, видеоряд идеально дополняют друг друга, сплелись воедино. Даже непонятно что было первое, ощущение чего-то родного, близкого, личного".

К слову, в октябре Джамала выпустила миниальбом "Зов", в которую вошли 4 трека: Take Me To A Place, "Влюбленная", Be brave, be different, "Сын" – создана на стихотворение Василия Симоненко.

Джамала поделилась, что период разлуки с домом был полон суммы за родными людьми, но и гордостью за свою страну. Поэтому все песни объединены элементами близких ему культур – здесь и крымскотатарский инструмент дойра, и народное пение, и украинская поэзия.