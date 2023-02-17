Из-за войны украинцы вынуждены жить в разных странах. Россия разделила украинские семьи на неопределенное время, а некоторые, к сожалению, навсегда без понимания, каким будет завтра, но со сверхмощной верой в свою страну и друг в друга. Однако все мы до сих пор остаемся сильными, не падаем духом, до последнего боремся за свое.

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MamaRika и KOLA выпустили песню "Люди"

Артистки представили и видеоработу на песню, где использовали реальные кадры войны. Это хроники событий, которые происходили в Украине с 24 февраля 2022 и продолжаются сейчас. Украинцы продолжают демонстрировать подлинный героизм, проявление единства, человечности, самопожертвования. Видео вызывает водоворот эмоций, ведь чрезвычайно трогательно и внушает щемящие воспоминания. Эту работу невозможно смотреть без слез.

MamaRika и KOLA – "Люди": смотрите видео онлайн

"Эта песня о людях. Об обычных украинцах, которые благодаря своей силе духа, стойкости, превратились в титанов. Такая незыблемая сила может появиться только тогда, когда ты делаешь что-то хорошее для кого-то и думаешь не только о себе. Отдавать и не просить ничего вместо этого – это редкость, но сейчас она среди украинцев встречается очень часто. Я горжусь нашими людьми, и благодарю всех, кто ежедневно приближает нас к победе, а также тем, кого уже, к сожалению, с нами нет, но сделали все, чтобы мы, украинцы, жили в свободной стране!" – прокомментировала премьеру KOLA.

Украинцы, всегда плещите в себе того человека, за которого вам никогда не будет стыдно и который будет менять этот мир к лучшему, потому что мы – невероятная, сильная нация,

– подчеркнула артистка.



MamaRika и KOLA / Фото прессслужбы

"24 февраля будет ровно год с момента полномасштабного вторжения врага в нашу страну и девять лет, как мы отстаиваем свои земли и право на свободную жизнь. Именно наши люди являются самым дорогим сокровищем нации, которое ежеминутно дает отпор врагу и своим единством показывает пример всему мира. Каждый украинец – это великая душа, которая прямо сейчас проживает свою историю. Но в то же время все мы как цепь, объединенные одной мечтой... Мечтой, пронизанной кровью и слезами, ежедневным героизмом, титаническим трудом, болью и верой в победу!" , – поделилась MamaRika.

Сильные, несгибаемые, настоящие, родные, красивые, трудолюбивые наши люди, это песня о вас и для вас. О каждом, чье сердце бьется быстрее, когда он слышит слово "дом". Слушайте сердцем,

– добавила певица.



MamaRika и KOLA / Фото прессслужбы

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