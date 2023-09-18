За 10 минут до выхода на сцену: KOLA оказалась в карете скорой

Украинская исполнительница KOLA находится во всеукраинском туре. Однако на днях она неожиданно оказалась в карете скорой.

Артистка выступала в Днепре. Но за десять минут до начала концерта ей стало плохо. Поэтому артистке пришлось вызвать скорую. Как отметила певица, она была "не в ресурсе".

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KOLA оказалась в карете скорой

Артистка извинилась перед фанами, поскольку не смогла после концерта в Днепре со всеми сфотографироваться. Выяснилось, что Анастасия была не в ресурсе из-за плохого самочувствия до концерта.

За 10 минут до выхода на сцену… Днепр! У нас была мини фотосессия, а не, как всегда, большая, потому что я немного была не в ресурсе… Простите меня. В следующий раз все будет хорошо,

– поделилась певица.



KOLA оказалась в карете скорой / Скриншот с инстаграмм-сторис

Сейчас певица чувствует себя гораздо лучше. Она уже даже успела выступить для фанатов в Одессе.

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